Таможенники задержали две фуры с контрабандной одеждой в Самарской области

Самара, 20 июля. Благодаря ориентировке Оренбургских пограничников таможенники смогли задержать две фуры, которые перевозили около десяти тысяч единиц контрафактной одежды.

В результате совместных действий Самарской таможни и Пограничного управления ФСБ в Самарской области удалось задержать два грузовика, сообщает интернет-портал Orenday.

Фуры ехали из Казахстана в Москву и перевозили в грузовом отсеке контрабандные товары легкой промышленности.

При обыске было обнаружено больше трех тысяч предметов одежды в первой машине и около семи тысяч — во второй. Все товары были помечены логотипами известных коммерческих марок: Adidas, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger и т.д.

Правообладатели товарных знаков подтвердили признаки контрафактности и незаконного использования объектов интеллектуальной собственности. Общий ущерб компаниям составил около 48 миллионов рублей.

Все материалы дела были переданы МВД России для возбуждения уголовных дел по статье о незаконном использовании чужого товарного знака.

Федеральная таможенная служба обнаружила незаконный вывоз на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей. Контрабанда проходила через Новороссийск.