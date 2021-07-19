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Самарские ученые разработали математическую модель для расчета траектории астероидов

  /   Обновлено: 19 июля 2021 18:24
Хорошие новости России
Самарские ученые разработали математическую модель для расчета траектории астероидов
pixabay.com

Самара, 19 июля. Исследователи из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева придумали универсальную модель для изучения гравитации небесных тел.

Математическая модель может полностью рассчитывать траекторию движения астероидов и других небесных тел, которые движутся на просторах Солнечной системы. Ранее существующая модель тоже позволяла определить, куда полетит тот или иной астероид. Но стоит отметить, что она применялась только для ровных шарообразных тел. С разработанной методикой получится в десятки раз улучшить точность вычисления космических миссий, которые направлены на изучение малых космических тел.

Тем временем космическая компания Virgin Galactic, которая в июле успешно осуществила первый суборбитальный полет своего корабля Unity, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос. Полет запланирован на начало следующего года.

 

 

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космос самара хорошие новости россии
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