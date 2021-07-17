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Водитель грузовика лишился руки после ДТП в Самарской области
Происшествия
Водитель грузовика лишился руки после ДТП в Самарской области
pixabay.com  /  Skica911

Самара, 17 июля. Страшное ДТП произошло в Красноярском районе Самарской области. В результате инцидента водителю грузовика оторвало руку.

Водитель грузовой машины Mitsubishi FUSO CANTER направлялся в сторону Самары. У мужчины произошли какие-то неполадки и, не справившись с управлением, он врезался в препятствие. Машина перевернулась.

Очевидцы рассказали, что ДТП для водителя фуры окончилось трагично — ему оторвало руку. Медицинская экспертиза показала, что оба водителя на момент аварии были трезвыми. Правоохранители ведут расследование произошедшего инцидента. Пострадавший в ДТП мужчина был доставлен в больницу.

В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с двумя большегрузами. Жертвой ДТП стал известный ульяновский хирург.

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