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Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения ввели в Самарской области
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Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения ввели в Самарской области

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:59
Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения ввели в Самарской области
pixabay.com

Самара, 16 июля. Власти Самарской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Светлана Архипова.

Прививку от коронавируса должны будут сделать работники медицинских и образовательных организаций, а также сфер обслуживания, питания, торговли, такси, транспорта и все, кто по роду деятельности тесно контактирует с людьми.

Вакцинация от COVID-19 станет обязательной для муниципальных и государственных служащих, а также для работников местного самоуправления и органов власти.

Архангельская область также обязала некоторые категории населения сделать прививку от коронавируса.

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