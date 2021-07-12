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Оренбурженка продавала справки о вакцинации на трассе под Самарой
Происшествия
Оренбурженка продавала справки о вакцинации на трассе под Самарой
pixabay.com

, 12 июля. Женщина распространяла фиктивные справки в автобусе, который был припаркован на федеральной трассе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Самарской области женщину, которая подозревается в продаже поддельных справок с отрицательным тестом на COVID-19. Информацию об этом обнародовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Стоимость одной такой справки составляла 1 500 рублей. Полицейские задержали находившуюся в салоне автобуса женщину - жительницу Оренбургской области. По версии оперативников, она выдавала гражданам медсправки без фактического забора анализов", — уточнила она.

Также Волк добавила, что продажа поддельных документов осуществлялась круглосуточно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что россиян, изготавливающих и покупающих поддельные справки о вакцинации от коронавируса, ждет уголовная ответственность.

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самарская область справки коронавирус
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