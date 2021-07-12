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Почти 50 человек вытащили из воды УАЗ «Патриот» в Тольятти
Общество
Почти 50 человек вытащили из воды УАЗ «Патриот» в Тольятти
wikipedia.org  /  Jakub «Flyz1» Maciejewski/CC BY-SA 4.0

Тольятти, 12 июля. Отдыхающие бросились на помощь владельцу отечественного внедорожника УАЗ «Патриот». Операция по спасению автомобиля развернулась на полуострове Копылово.

Вечером несколько человек обратили внимание на припаркованный на пляже джип. Машина стала постепенно скатываться в воду. Люди начали кричать, а затем почти 50 отдыхающих побежали на помощь хозяину. Отзывчивые люди смогли с легкостью вытащить внедорожник из воды.

Видео с добрым поступком горожан разлетелось по соцсетям. Пользователи сравнили граждан с «настоящими богатырями».

На Сахалине отзывчивость проявили два гида. Они спасли сивуча, который стал пленником сетей, сообщало Deita.

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