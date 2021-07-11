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Лесной пожар площадью более 152 га локализован в Тольятти

  /   Обновлено: 11 июля 2021 23:20
Происшествия
Лесной пожар площадью более 152 га локализован в Тольятти
pxhere.com

Тольятти, 11 июля. Лесной пожар площадью 152,6 га вспыхнул в Центральном районе Тольятти. В настоящее время спасателям МЧС удалось локализовать огонь.

Сигнал о происшествии поступил в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области в минувшую субботу. Лесной пожар охватил 17 квартал Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе. Локализовать возгорание удалось в 17:45 воскресенья.

В настоящее время осуществляется проливка места пожара с использованием 160 ранцевых огнетушителей и авиации МЧС России в составе вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего в тушении огня участвуют 492 человека и 156 единиц техники.

Власти Самарской области установили запрет на посещения леса с 10 по 27 июля включительно. Причиной такого решения стала чрезвычайно пожароопасная ситуация, возникшая из-за жары и засухи.

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мчс тольятти лесной пожар
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