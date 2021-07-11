Власти назвали поджог возможной причиной лесного пожара в Тольятти

Самара, 11 июля. Специалисты не исключили, что причиной крупного лесного пожара в Тольятти стал поджог. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб вторые сутки ведут борьбу с огнем в Центральном районе города, где полыхает лес. Все очаги возгорания локализованы, но на полную ликвидацию пожара потребуется еще не менее суток.

При необходимости спасатели готовы эвакуировать отдыхающих из санатория «Лесной».

Власти ранее объявили в Тольятти режим ЧС из-за масштабного лесного пожара.