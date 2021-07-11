Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 19:36
19:35
Общество
Жителям Ленобласти пообещали кратковременные дожди
19:35
Происшествия
Худощавого подростка с черным велосипедом ищут в Нижегородской области
19:30
Общество
Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс занялся созданием компьютерной игры
19:29
Технологии
Ученые с помощью камеры телефона и штрих-кода смогут выявлять коронавирус
19:29
Общество
Одессит высмеял заявление Украины о «сильнейшей армии в Европе»
19:28
Наука
Около 200 курганов были найдены на дне Саяно-Шушенского водохранилища
19:27
Общество
Анамнез недели: Отставка Черчесова и трагедия на Камчатке
19:21
Политика
Алексей Журавлев призвал бороться с неисправимыми преступниками
19:20
Экономика
Минтруд России объяснил порядок назначения пособий беременным
19:19
Наука
Ученые смогли объяснить, почему люди видят лица в предметах
Все новости

Уникальную операцию по спасению младенца с пороком сердца провели в Самаре

  /   Обновлено: 11 июля 2021 18:50
Общество
Уникальную операцию по спасению младенца с пороком сердца провели в Самаре
pixabay.com/PD

Самара, 11 июля. Младенцу, который родился с серьезной сердечной патологией, в начале лета провели срочную операцию в Самаре.

Недоразвитие левых отделов сердца и аорты врачи заподозрили во время первого скрининга. Поэтому малышу организовали перелет из областного роддома в Самару. В аэропорту новорожденного встречали медики из СОККД им. В.П. Полякова и СОКБ им. В.Д. Середавина.

«Выявленный порок сердца — единственный желудочек сердца и атрезия легочной артерии, — подразумевает безотлагательную операцию, первую из нескольких последующих», — объяснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шорохов.

В итоге уникальная операция прошла успешно. Сейчас малыш хорошо себя чувствует. В скором времени за ним прибудет специальный транспорт, который доставит его на долечивание в Саратов.

Пермские врачи из городской больницы им. Гринберга ранее сумели спасти жизнь 20-летней девушки. Они оказали ей экстренную помощь после того, как она родила ребенка.

Вернуться назад

операция младенец хирурги хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru