Уникальную операцию по спасению младенца с пороком сердца провели в Самаре

Самара, 11 июля. Младенцу, который родился с серьезной сердечной патологией, в начале лета провели срочную операцию в Самаре.

Недоразвитие левых отделов сердца и аорты врачи заподозрили во время первого скрининга. Поэтому малышу организовали перелет из областного роддома в Самару. В аэропорту новорожденного встречали медики из СОККД им. В.П. Полякова и СОКБ им. В.Д. Середавина.

«Выявленный порок сердца — единственный желудочек сердца и атрезия легочной артерии, — подразумевает безотлагательную операцию, первую из нескольких последующих», — объяснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шорохов.

В итоге уникальная операция прошла успешно. Сейчас малыш хорошо себя чувствует. В скором времени за ним прибудет специальный транспорт, который доставит его на долечивание в Саратов.

Пермские врачи из городской больницы им. Гринберга ранее сумели спасти жизнь 20-летней девушки. Они оказали ей экстренную помощь после того, как она родила ребенка.