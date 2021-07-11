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Авиацию подключат к тушению лесного пожара в Тольятти

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:51
Происшествия
Авиацию подключат к тушению лесного пожара в Тольятти
pixabay.com

Самара, 11 июля. Крупный пожар полыхает в Тольятти, из-за которого в регионе уже ввели режим ЧС.

Губернатор Самарской области дал указание подключить к спецоперации авиацию.

Самолет-амфибия Бе-200 вылетит на место происшествия для борьбы с огнем. Площадь пожара, по последним данным, составляет 35 гектаров. На борьбу со стихией брошено порядка 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.

Самарские власти объявили запрет на нахождение людей в лесу с 10 по 27 июля включительно.Это связано с чрезвычайно пожароопасной ситуацией из-за жаркой, сухой погоды.

В Тольятти введен режим ЧС, сообщал ФАН.

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