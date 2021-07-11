Площадь лесного пожара в Тольятти достигла 152 га

Тольятти, 11 июля. Природный пожар возник накануне на площади 35 га в Центральном районе Тольятти в Самарской области. Из-за пожара местные власти объявили режим ЧС.

По данным МЧС, в тушении огня задействованы вертолет и пожарный корабль, также на случай эвакуации людей работают пункты временного размещения.

Напомним, пожары охватили Челябинскую область, им предшествовали сухие грозы. Помощь врачей понадобилась 18 местным жителям, которые пожаловались на ухудшение состояния из-за дыма, а 10 июля спасатели нашли тело погибшего, сообщало URA.RU.