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Самарские спасатели вытащили из воды перевернувшегося на байдарке мужчину
Общество
Самарские спасатели вытащили из воды перевернувшегося на байдарке мужчину
pixabay.com  /  PD

Самара, 9 июля. Во время сплава по Волге в Самаре 27-летний мужчина перевернулся на байдарке. Он плыл около Ульяновского спуска.

Пострадавший оказался в 150 метрах от берега. Ему угрожали высокие волны, сильный ветер и плавающие рядом маломерные и регистровые суда.

На спасение молодого человека вышел катер со станции «Центральная». Его удалось затащить на борт, а байдарку взять на буксир. От медицинской помощи спортсмен отказался.

Во время открытия нового пляжа в Саратове чуть не утонул отдыхающий, сообщал ФАН. Ему помогли спасатели.

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самара байдарка хорошие новости россии
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