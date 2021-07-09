Самарские спасатели вытащили из воды перевернувшегося на байдарке мужчину

Самара, 9 июля. Во время сплава по Волге в Самаре 27-летний мужчина перевернулся на байдарке. Он плыл около Ульяновского спуска.

Пострадавший оказался в 150 метрах от берега. Ему угрожали высокие волны, сильный ветер и плавающие рядом маломерные и регистровые суда.

На спасение молодого человека вышел катер со станции «Центральная». Его удалось затащить на борт, а байдарку взять на буксир. От медицинской помощи спортсмен отказался.

Во время открытия нового пляжа в Саратове чуть не утонул отдыхающий, сообщал ФАН. Ему помогли спасатели.