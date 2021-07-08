Биологи из Самары вывели новые сорта грецкого ореха

Самара, 8 июля. Ученые Самарского университета создали два новых сорта грецкого ореха, отличающихся устойчивостью к морозам и засухе.

Скорлупа сортов настолько тонкая и хрупкая, что колоть такие орехи можно будет просто руками. Созревание плодов будет происходить осенью, в сентябре или октябре. Орехи смогут прекрасно переносить ранние осенние заморозки.

Оба сорта запатентуют. Заявки на получение отправлены, поделился новостью заместителя директора Ботанического сада Самарского университета, селекционер Александр Помогайбин. Новые сорта уже получили свои названия: «Самарец» и «Волжанин».

Ботаники из Оксфордского университета открыли новый вид растений, растущих под землей. Необычный цветок был обнаружен на северо-востоке Малайзии.