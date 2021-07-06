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Художник в Самаре превратил крышу цирка в мишень для дартса
Общество
Художник в Самаре превратил крышу цирка в мишень для дартса
instagram.com  /  Инстаграм-аккаунт художника Вредителя Ли

Самара, 6 июля. Уличный художник по имени Арсений, называющий себя Вредитель Ли, изобразил перформанс на крыше цирка в областном центре. Он использовал необычную клетчатую раскраску кровли, превратив ее в мишень для дартса.

Самарский цирк носит имя «солнечного клоуна» Олега Попова. В этой связи крышу типового советского здания (по СССР было построено около десятка таких цирков) раскрасили под клетчатую кепку знаменитого артиста.

Художник Вредитель Ли преобразил часть крыши, превратив ее в «мишень для дартса». Часть «разметки» мишени («яблочко», полосы и цифры) была нанесена краской, часть «орнамента» изобразили живые люди, улегшиеся в «ячейки» по кругу. Часть из них держали на себе «попавшие в цель» «стрелы». Как можно посчитать на фото, в перформансе участвовало, помимо художника и фотографа, 16 человек.

«Попади на десяточку», — таким лаконичным текстом сопроводил художник подборку фото перформанса на своей странице в соцсети.

Ранее ФАН сообщал, что задачу попасть в десятку сильнейших команд страны поставил перед ФК «Крылья Советов» самарский губернатор Дмитрий Азаров. Команде удалось сохранить всех своих лидеров.
 

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самара перформанс художник цирк
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