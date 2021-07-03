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Цены на лекарства в Самарской области планируют «заморозить»
Общество
Цены на лекарства в Самарской области планируют «заморозить»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Самара, 3 июля. В регионе готовится к принятию приказ департамента ценового и тарифного регулирования, касающийся цен на лекарства. Он предполагает ограничение оптовых и розничных цен на ряд препаратов.

«Поставщики не смогут без оснований увеличивать цены на медикаменты за пределами установленных рамок», — говорится в проекте приказа.

В частности, на лекарства стоимостью дешевле 100 рублей нельзя будет «накрутить» более 23% при оптовых закупках и более 37% — при розничных. В ценовой категории от 100 до 500 рублей разрешенный процент надбавки составит 17 для опта и 32 для розницы. Для лекарств дороже 500 рублей ограничение составит 12% при оптовых поставках и 27% при розничных.

В отдельную категорию выделены психотропные, наркотические, сильнодействующие и ядовитые препараты. На них наценка при опте не должна составлять более 40%, а при рознице — более 75%.

Предполагается, что эти правила вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что невакцинированных от коронавируса сотрудников не будут допускать к работе в Самарском государственном техническом университете. Альтернатива — справка о перенесенном заболевании COVID-19 либо медицинские противопоказания к вакцинации.

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