«Крылья Советов» пригласили на просмотр «русского Лукаку»

Самара, 3 июля. «Крылья Советов», продолжающие подготовку к новому сезону в Сербии, пригласили на просмотр еще двух новичков. Это форвард Герман Онугха и защитник Дмитрий Иванисеня.

Герман Онугха, которому через три дня исполнится 25 лет, — нигериец по отцу, родился в Москве, а вырос в Пензе. На профессиональном уровне играл за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», последние несколько месяцев провел в аренде в одном из клубов Дании. За фактурные внешние данные (рост 190 см) и смуглый цвет кожи получил от журналистов прозвище «русский Лукаку».

27-летний Дмитрий Иванисеня всю свою карьеру провел в украинском чемпионате, за исключением годичной отлучки в тбилисское «Динамо», два года назад привлекался в национальную сборную Украины. Может сыграть как в обороне, так и в полузащите.

Планируется, что оба примут участие в контрольном матче с сербскими «Радничками» в воскресенье. С этим клубом самарцы уже встречались совсем недавно и выиграли 3:0.

Тем временем стало известно о кадровых перестановках в молодежной структуре клуба. В предстоящем сезоне не будет команды «Крылья Советов-2» в первенстве ПФЛ. В этой связи объявлено о том, что возглавлявший «Крылья-2» Владимир Кухлевский покидает клуб, в котором трудился на разных должностях в течение 20 лет.

Взамен будет создана команда для выступления в молодежном первенстве России согласно требованиям РПЛ. Ее возглавит Дмитрий Шуков — уроженец Самары, который свою игровую карьеру провел в столичном ЦСКА и чемпионате Нидерландов. С 2010 года работал тренером в «Крыльях Советов» и системе молодежного футбола в Самаре и Тольятти.

Ранее ФАН сообщал о том, что с представителями «Крыльев» по видеосвязи пообщался самарский губернатор Дмитрий Азаров. В ходе беседы была озвучена задача на предстоящий сезон — занять место в РПЛ не ниже 10-го.