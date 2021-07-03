Жители Самарской области обратились к президенту по поводу строительства крематория

Самара, 3 июля. Жители Красноярского района записали видеообращение к президенту России в связи с решением местных властей о строительстве кладбища с крематорием в районе села Кривое Озеро.

«Здесь близко расположены грунтовые воды. Все эти загрязнения пойдут в реки Сок и Волгу. Пожалуйста, спасите нашу реку Волгу, спасите наши села!» — просят красноярцы.

Как ранее уже сообщал ФАН, два с половиной месяца назад на ресурсе change.org появилась петиция с требованием не допустить строительства ритуальных объектов в Красноярском районе. На настоящий момент петицию подписали более 1000 человек.

При этом жители района подчеркивают, что они не против строительства крематория как такового. Свою позицию они поясняют в региональной группе в одной из соцсетей.

«Крематорий очень нужен области! Но не на болоте, не на плодородной пахотной земле, не на заливных лугах. Мы выступаем за то, чтобы инвесторы и иные заинтересованные лица чуть раскошелились, проложили дороги к непригодным для сельского хозяйства и проживания землям, провели газ, электричество, воду за свой счет и отказались от идеи травить жителей Самарской области», — пишет от лица жителей села Кривое Озеро Анна Калинина.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в связи с предоставлением земельных участков многодетным семьям в Красноярском районе Самарской области. Выделенные земли оказались в запрещенной для строительства приаэродромной зоне.