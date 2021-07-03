Участки многодетным семьям в приаэродромной зоне стали предметом уголовного дела

Самара, 3 июня. Уголовное дело по статье «Халатность» заведено в регионе в связи с земельными вопросами. Причиной стал факт выдачи участков многодетным семьям под индивидуальное жилое строительство в поселке Кириллинском Красноярского района. Как оказалось, на этих землях нельзя будет узаконить возведенные дома.

Выделенные участки оказались на территории так называемой «седьмой приаэродромной зоны», прочерченной в радиусе 30 км от аэропорта Курумоч. Индивидуальное жилое строительство в этой зоне запрещено. При этом большинство семей успели оформить право на землю, провести на участки электричество и даже начать капитальное строительство, только после этого узнав, что узаконить возведенные дома им не удастся.

При этом разграничение территорий вокруг аэропорта должно было завершиться еще в 2018 году, а участки семьям выдали в 2019-м. В качестве решения проблемы озвучивалась вероятность изменения границ приаэродромных зон, но это потребовало бы изменения федеральных правовых норм.

Теперь вопросом, как получилось, что людям выдали и узаконили земельные участки в запретной зоне, занимаются следователи по особо важным делам второго отдела следственного управления СК РФ по Самарской области. Пока дело заведено в отношении неустановленного круга лиц.

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