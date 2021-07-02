Как в море: Волга у Самары и Тольятти прогрелась до рекордных значений

Самара, 2 июля. Продолжительная жаркая погода, установившаяся в Среднем Поволжье, повлияла и на температуру воды в реках региона. По сведениям синоптиков, показания термометров все последние дни зашкаливают рекордные значения.

Так, в Куйбышевском водохранилище, известном также как Жигулевское море, возле Тольятти зафиксирована температура воды, превышающая 26 градусов. А ниже по течению, в Саратовском водохранилище напротив Сызрани, было еще теплее — почти 27 градусов. Это практически равно максимальной дневной температуре воздуха, установившейся в последние дни.

В Волге напротив Самары вода попрохладнее, но все равно побила рекорд для аналогичных дат в прежние годы наблюдений, достигнув почти 22 градусов.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в регионе будет небольшое «похолодание»: чуть ниже 20 градусов ночами и чуть выше — в дневное время. К следующим выходным в Среднее Поволжье вновь вернется жаркая погода.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре после реконструкции открыли знаменитую «вертолетную площадку», с которой открывается вид на излучину Самарской Луки и Жигулевские горы.