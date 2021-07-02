Попасть в десятку: губернатор поставил перед «Крыльями Советов» задачу на новый сезон

Самара, 2 июля. Губернатор Дмитрий Азаров по видеоконференцсвязи пообщался с представителями «Крыльев Советов», которые проводят предсезонный сбор в Сербии. Вместе в главой региона в разговоре участвовал председатель совета директоров клуба Андрей Кислов. Из Сербии на связь выходили главный тренер Игорь Осинькин, спортивный директор Сергей Корниленко и форвард Иван Сергеев.

Дмитрий Азаров поздравил клуб с решением главной задачи межсезонья — сохранение костяка из тех футболистов, которые стали чемпионами ФНЛ и финалистами Кубка России. «Крылья Советов» объявили о том, что девять игроков переподписали соглашения на улучшенных для них и для клуба условиях.

«Болельщики обращались ко мне лично, к вам, с тем, чтобы сохранить костяк команды, которая влюбила в себя в прошлом сезоне всех болельщиков «Крыльев Советов» и не только. Рад был слышать добрые слова в отношении клуба от своих друзей, товарищей из разных регионов страны. Все игроки, на которых мы делаем ставку, остались в команде», — объявил глава региона.

Речь в первую очередь о форварде Иване Сергееве, который в прошлом сезоне установил рекорд ФНЛ, забив 40 мячей за сезон. У него теперь есть трехлетнее соглашение с «Крыльями». Контракты Дмитрия Кабутова, Дениса Якубы, Романа Ежова, Ивана Ломаева, Александра Солдатенкова, Юрия Горшкова, Владислава Сарвели действуют два года. До конца 2021 года продолжает действовать соглашение с Антоном Зиньковским, но его условия также обновились. Антон начнет сезон в «Крыльях», но сохраняется вероятность, что он покинет клуб до завершения летнего трансферного окна.

На позиции крайнего хавбека Зиньковского может заменить Данил Липовой, с которым на днях заключен трехлетний контракт.

Из предыдущего состава ранее клуб покинул Егор Голенков, у которого истек срок контракта. Вероятнее всего, он подпишет соглашение с чешской «Сигмой». «Крылья» не предложили новых контрактов Дмитрию Комбарову, Рикарду Алвешу и Владимиру Полуяхтову. Принадлежащие клубу Владислав Тюрин и Абат Аймбетов будут отправлены в аренду. Причем если за молодым Тюриным в клубе собираются следить, то на Аймбетова, приобретенного зимой без одобрения главным тренером, в штабе Игоря Осинькина не рассчитывают. Вероятнее всего, игрок сборной Казахстана продлит арендное соглашение с «Астаной», которой руководит Андрей Тихонов.

В клубе рассматривают варианты аренды либо приобретения Сергея Пиняева. 16-летний полузащитник из «Чертаново» забил 4 мяча в 4 контрольных матчах «Крыльев» на сербском сборе. На три дня для знакомства с командой прилетал в Сербию белорус Дмитрий Антилевский. Подписание соглашения с ним также входит в планы самарского клуба. Ожидается и еще ряд точечных приобретений.

«Селекция, без сомнения, будет продолжена, потому что футбол – это такая вещь, которая не стоит на месте. Команда должна развиваться для того, чтобы показывать достойные результаты. Чтобы показывать красивую игру, команда должна быть скомплектована игроками, готовыми показывать эту красивую игру», — подчеркнул председатель совета директоров «Крыльев» Андрей Кислов.

В ходе видеосвязи с губернатором была затронута тема задачи на предстоящий сезон. Об этом рассказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

«Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача — закрепиться в премьер-лиге, занять место не ниже 10-го», — сообщил Корниленко.

В клубе отдают себе отчет в том, что на более высоком уровне достижения прошлого сезона не будут иметь значения, и команде придется непросто.

«Трудно в спорте загадывать какие-то места. Мы всегда старались все сделать по максимуму, старались играть в интересный, конкурентоспособный футбол – так, чтобы за нас не было стыдно. Очень важно, чтобы мы как команда оставили свой стиль, свое лицо, чтобы мы играли хорошо. И тогда будут места», — пообещал главный тренер Игорь Осинькин.

Губернатор Дмитрий Азаров согласился с этой позицией и подчеркнул, что поводы для оптимизма имеются.

«Есть сегодня ощущение, что команда подойдет к первым матчам во всеоружии. Понятно, это другой уровень – премьер-лига, где нужно в каждом матче показывать все, что ты умеешь, полностью отдаваться игре. Нашей команде это удавалось и в прошлом году. Да, много сомнений, да, молодая команда: в такой ситуации тяжело рассчитывать на стабильность в каждой игре, но тем не менее, я поддерживаю амбиции клуба. Уверен, все получится!» — подвел итог общению глава региона.



