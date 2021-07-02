Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 12:23
12:21
Происшествия
Лейтенанта запаса отправили в тюрьму за шпионаж на Кубани
12:21
Евро 2020
Кот Ахилл спрогнозировал исход встречи сборных Испании и Швейцарии
12:20
Общество
В Якутии появились пять первых «свободных от коронавируса» заведений
12:18
Евро 2020
Фан-зона чемпионата Европы открывается на Дворцовой площади Петербурга
12:18
Весь мир
Папа римский обратился к властям Ливана на фоне затяжного кризиса в стране
12:15
Евро 2020
Черчесов поздравил Шевченко с выходом сборной Украины в 1/4 финала Евро
12:15
Общество
Москвичам с ОРВИ рекомендовали соблюдать самоизоляцию
12:11
Общество
Скончался участник первого Парада Победы, герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный
12:10
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила важность вакцинации от коронавируса
12:10
Весь мир
Псевдо-халифат: как начиналась экспансия «Исламского государства»* в Сирии
Все новости

«Вертолетную площадку» в Самаре открыли после реконструкции
Общество
«Вертолетную площадку» в Самаре открыли после реконструкции
instagram.com  /  Инстаграм-аккаунт главы г. Самары Елены Лапушкиной

Самара, 2 июля. Знаменитую «вертолетную площадку» в поселке Управленческом областного центра открыли для посетителей. Ее внешний вид и наполнение разительно изменились. Теперь это не просто видовая площадка, но и обустроенное общественное пространство.

На территории «вертолетки» появились современные скамейки-шезлонги, навесы, качели, горки, «лазилки» для детей, дорожки с различным покрытием. Дизайн и цветовые решения не контрастируют с природными красотами, а гармонируют с ними.

«Очень хочется, чтобы это пространство стало по-настоящему семейным, где можно собираться с детьми и близкими и любоваться на Волгу. Пусть это место наполняет всех нас силой и любовью к родному городу!», — написала в соцсети глава г. Самары Елена Лапушкина.

Ранее ФАН рассказывал о том, что группа активистов взялась за благоустройства частка берега Волги в Ульяновске. Средства на проект собирались через краудфандинговую платформу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Вертолетную площадку» в Самаре открыли после реконструкции
самара волга благоустройство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru