«Вертолетную площадку» в Самаре открыли после реконструкции

Самара, 2 июля. Знаменитую «вертолетную площадку» в поселке Управленческом областного центра открыли для посетителей. Ее внешний вид и наполнение разительно изменились. Теперь это не просто видовая площадка, но и обустроенное общественное пространство.

На территории «вертолетки» появились современные скамейки-шезлонги, навесы, качели, горки, «лазилки» для детей, дорожки с различным покрытием. Дизайн и цветовые решения не контрастируют с природными красотами, а гармонируют с ними.

«Очень хочется, чтобы это пространство стало по-настоящему семейным, где можно собираться с детьми и близкими и любоваться на Волгу. Пусть это место наполняет всех нас силой и любовью к родному городу!», — написала в соцсети глава г. Самары Елена Лапушкина.

Ранее ФАН рассказывал о том, что группа активистов взялась за благоустройства частка берега Волги в Ульяновске. Средства на проект собирались через краудфандинговую платформу.