Невакцинированных сотрудников техуниверситета в Самаре отстранят от работы

Самара, 2 июля. Сотрудники технического университета в областном центре не смогут выйти на работу в новом учебном году без сертификата о вакцинации. Исключение составляют те, кто переболел COVID-19 и кому прививка противопоказана по медицинским основаниям.

Соответствующее постановление подписал ректор СамГТУ Дмитрий Быков. По информации из вуза, списки о допуске будут сформированы к 25 августа. В ближайшее время в одном из корпусов университета планируется обустроить пункт вакцинации.

При этом в учебном заведении не исключают, что в зависимости от развития ситуации нынешние требования могут поменяться.

Ранее ФАН сообщал о том, что зрителей без сертификата о вакцинации могут не допустить на концерты Грушинского фестиваля авторской песни в Самаре и Тольятти. Выступления пройдут в ближайший уик-энд.