Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 12:23
12:21
Происшествия
Лейтенанта запаса отправили в тюрьму за шпионаж на Кубани
12:21
Евро 2020
Кот Ахилл спрогнозировал исход встречи сборных Испании и Швейцарии
12:20
Общество
В Якутии появились пять первых «свободных от коронавируса» заведений
12:18
Евро 2020
Фан-зона чемпионата Европы открывается на Дворцовой площади Петербурга
12:18
Весь мир
Папа римский обратился к властям Ливана на фоне затяжного кризиса в стране
12:15
Евро 2020
Черчесов поздравил Шевченко с выходом сборной Украины в 1/4 финала Евро
12:15
Общество
Москвичам с ОРВИ рекомендовали соблюдать самоизоляцию
12:11
Общество
Скончался участник первого Парада Победы, герой спецпроекта ФАН Алексей Кужильный
12:10
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила важность вакцинации от коронавируса
12:10
Весь мир
Псевдо-халифат: как начиналась экспансия «Исламского государства»* в Сирии
Все новости

Невакцинированных сотрудников техуниверситета в Самаре отстранят от работы
Общество
Невакцинированных сотрудников техуниверситета в Самаре отстранят от работы
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Самара, 2 июля. Сотрудники технического университета в областном центре не смогут выйти на работу в новом учебном году без сертификата о вакцинации. Исключение составляют те, кто переболел COVID-19 и кому прививка противопоказана по медицинским основаниям.

Соответствующее постановление подписал ректор СамГТУ Дмитрий Быков. По информации из вуза, списки о допуске будут сформированы к 25 августа. В ближайшее время в одном из корпусов университета планируется обустроить пункт вакцинации.

При этом в учебном заведении не исключают, что в зависимости от развития ситуации нынешние требования могут поменяться.

Ранее ФАН сообщал о том, что зрителей без сертификата о вакцинации могут не допустить на концерты Грушинского фестиваля авторской песни в Самаре и Тольятти. Выступления пройдут в ближайший уик-энд.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Невакцинированных сотрудников техуниверситета в Самаре отстранят от работы
самара образование вузы вакцинация от covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru