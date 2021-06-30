Организаторы Грушинского фестиваля предупреждают о COVID-ограничениях на концертах

Самара, 30 июня. Стало известно, как пройдет Грушинский фестиваль авторской песни в 2021 году. Как уже сообщал ФАН, мероприятие на Мастрюковских озерах второй год подряд отменено из-за эпидемиологической обстановки.

Фестиваль состоится в смешанном формате. Конкурс авторской песни пройдет в онлайн-пространстве, там же будут транслироваться концерты со всех площадок. В Самаре в течение трех дней будут проходить бесплатные выступления бардов в Окружном доме офицеров.

В частности, с сольным концертом выступит художественный руководитель Грушинского фестиваля Олег Митяев. А гала-концерт пройдет 4 июля сразу в двух городах — днем в Тольятти, а вечером в Самаре.

Для того, чтобы попасть на концерты, нужно забронировать бесплатные приглашения на сайте продажи билетов. Но наличия приглашения, вероятно, будет недостаточно.

«В связи с готовящимся решением о допуске на концерты и другие массовые мероприятия только тех граждан, которые имеют сертификат о вакцинировании, а также тех, у которых есть отрицательный ПЦР-тест давностью не более 3 дней либо справка о наличии антител к COVID-19, предупреждаем, что с момента принятия такого решения допуск на концерты возможен только при наличии соответствующего сертификата или справки», — такое предупреждение появляется на сайте при бронировании приглашений.

В настоящий момент соответствующий нормативный акт еще не принят.

