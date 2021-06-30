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Самарцы будут платить за землю под металлическими гаражами

Общество
Самарцы будут платить за землю под металлическими гаражами
citymurmansk.ru  /  Пресс-служба администрации Мурманска

Самара, 30 июня. В губернскую думу поступил законопроект, касающийся взаимоотношений местных и региональных властей с владельцами некапитальных строений. Речь в первую очередь о металлических гаражах.

В течение предыдущих нескольких лет в Самаре практиковался массовый демонтаж незаконно установленных гаражей и сараев. А 1 сентября 2021 года в России вступает в силу «гаражная амнистия», по которой ранее установленные некапитальные строения можно будет узаконить. Новый законопроект прописывает детали на уровне региона.

В частности, как следует из документа, схемы размещения гаражей будут прерогативой органов местного самоуправления. А стоимость размещения некапитальных строений на земельных участках будут устанавливать региональные власти.

Предполагается, что проект будет принят в ближайшее время в губернской думе в двух чтениях.

Ранее ФАН сообщал, что жителей и гостей Самары не будут штрафовать за купание в неустановленных местах. Речь о правобережье Волги и островах в черте города.

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