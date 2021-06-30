Нужна ли Ульяновску «облагороженная» набережная в центре города? Расследование ФАН

Неординарные события происходят в Ульяновске. Здесь инициативная группа молодых людей решила облагородить «дикий» берег Волги прямо в центре города. Но почему не все местные жители в восторге от идеи и ее реализации? ФАН разбирается в вопросе.

«Ночной мэр» и дикий берег

Все началось с того, что на одной из краудфандинговых платформ начался сбор средств на благоустройство набережной Волги в Ульяновске. Речь о километровом участке неподалеку от Императорского моста, то есть прямо под историческим центром города.

Когда-то сюда можно было спуститься по канатной дороге. Но оползневые процессы на высоком правом берегу сделали эту местность труднодоступной и довольно дикой. Сюда в основном спускались рыбаки и любители «неформального» отдыха.

И вот группа молодых людей решила эту территорию облагородить, превратить в набережную. Без капитального строительства. Просто убрав мусор и поставив здесь лавочки, беседки, качели.

Сбор средств решено было объявить на краудфандинговой платформе. По первоначальным подсчетам, для реализации задуманного требовалось 510 тысяч рублей. Из них 300 тысяч сразу была готова выделить компания «Газпром трансгаз Самара». Осталось собрать 210 тысяч.

«Мы — команда неравнодушных молодых людей. Среди нас есть студенты-архитекторы, общественные активисты, маркетологи, продюсеры культурных событий. Все мы являемся частью сообщества Молодежного инициативного центра — общественной организации, которая ведет свою деятельность в Ульяновской области с 2007 года», — так представили себя авторы инициативы.

planeta.ru / Страница проекта Молодая набережная на платформе Планета

Местные СМИ пишут, что председателем Молодежного инициативного центра (МИЦ) последние три года является Павел Андреев. Он занимает неофициальную должность «ночного мэра» Ульяновска.

«Ночная мэрия» — популярное явление в городах Западной Европы. Это группы, как правило, молодых людей, которые решают задачи культурного досуга в ночное время. При этом организационные моменты, разумеется, обсуждаются с официальными администрациями в течение рабочего дня. Ульяновск стал вторым в России городом после Казани, где был введен институт «ночной мэрии». По уверениям Павла Андреева, зарплату на этой должности он не получает, чтобы не быть обвиненным в продвижении интересов официальных структур.

Сбор денег превзошел ожидания. Сумма пожертвований превысила заданную планку почти вдвое — вместо 210 тысяч рублей собрано 379 650. И не забывайте о 300 тысячах от самарских газовиков.

Теперь нужно было приниматься за дело. И работа закипела.

«Импульс к общественным размышлениям»

Изначальный посыл инициаторов совершенно понятен и сформулирован довольно четко.

«Представьте, мы живем возле одной из самых крупных и значимых рек Земли. И при этом у нас нет набережной. Ее роль выполняет бульвар Новый Венец, откуда на Волгу можно посмотреть только с высоты более 100 метров. Есть еще пляжи и несколько парков. А набережной — нет», — сокрушаются молодые люди.

planeta.ru / Страница проекта Молодая набережная на платформе Планета

И с этим сложно поспорить. Ульяновск — действительно, чуть ли не единственный волжский город, не имеющий волжской набережной. Проблема, скорее всего, все в том же сползающем берегу. Чтобы затеять здесь капитальное строительство, нужны невероятно масштабные и затратные берегоукрепляющие работы.

То, что представители МИЦ громко называют обустройством набережной, конечно, таковым не является. Это не более чем облагораживание территории вдоль берега. Что, впрочем, тоже проговаривается сразу.

«Конечно, компания молодых людей (это мы) не сможет построить набережную с нуля своими руками. Этим проектом мы намерены дать только импульс к общественным размышлениям и конкретным действиям по развитию набережной», — подчеркивают авторы инициативы.

Суть облагораживания: привести в порядок территорию, поставить лавочки (для этого используются имеющиеся бетонные блоки) и арт-объекты, которые одновременно должны служить навесами.

Субботник по уборке территории прошел еще в начале июня. Тогда же начали ставить лавочки. На нынешний момент объявлено, что все 15 штук уже установлены. По уверениям молодых людей, отдыхающие сразу же садятся на лавочки, даже не дожидаясь, когда их прикрепят к основанию.

Цех по производству лавочек и беседок открыт в центре города. Периодически МИЦ бросает клич о помощи, когда требуются волонтеры в каких-то работах. Процесс идет, и довольно активно.

Все вроде бы хорошо, но почему-то в комментариях к материалам о «Молодой набережной» (так назвали проект) преобладают критические высказывания.

Лавочки спиной к Волге

Понятно, что комментарии к новостям — такой жанр, в котором преобладает критика, причем чаще всего необоснованная. Но есть и аргументированные мнения.

Дополнительный нюанс ситуации в том, что как раз в этом месте на берегу Волги расположены элитные коттеджи. По словам местных жителей, они принадлежат братьям Шкановым — ульяновским «строительным олигархам». И кто-то подозревает, что таким способом олигархи решили благоустроить территорию возле собственного жилья. Впрочем, тому нет никаких подтверждений.

Многих ульяновцев беспокоит, за чей счет облагороженный берег будет содержаться в порядке. В противном случае, уверены комментаторы, здесь достаточно быстро все сломают и замусорят вновь. Способствовать тому будет и отсутствие освещения.

«Если не будет конкретных ответственных за постоянное поддержание чистоты и порядка, то помойка и потенциально криминогенная зона там образуется за месяц-два», — пишет один из жителей Ульяновска.

Главные же претензии заключаются в эстетическом и функциональном воплощении идеи.

«Инициатива похвальна! Но проект сам по себе просто ужасает! Почему этот жуткий красный цвет? Ну тут такое красивое место же! Нужно наоборот подчеркивать красоту природы и обыгрывать природными материалами. Ребят, вы молодцы, но проект очень сырой!» — отзывается комментатор.

Ему вторят и другие пользователи сети. Отмечают низкую вандалостойкость устанавливаемых объектов, а также некоторые несуразности в архитектурных решениях.

«Вишенка на торте – лавочки развернутые не к воде, а от воды. Да, люди придут, приедут за несколько километров посидеть на лавочке, чтобы посмотреть снизу на волжский косогор. Л – логика», — иронизирует пользователь интернета.

По его словам, этот проект был бы похвальным, если бы его представили восьмиклассники, но никак не выпускники архитектурного вуза.

planeta.ru / Страница проекта Молодая набережная на платформе Планета

Кроме того, многие ульяновцы полагают, что в городе есть территории, благоустройство которых куда более актуально, чем труднодоступный для большинства населения берег Волги.

«С детьми туда не дойдешь, пожилые туда тоже не доберутся. А какой там будет «центр притяжения», кроме речных волн? Оборудовать там место для купания нельзя без согласования со спасательной службой, которая в сезон должна поставить там дежурного спасателя, а это тоже стоит немалых денег. Благоустройство городу нужно, но прежде чем наводить красоту, нужно решить основные вопросы, а потом уже рисовать арки», — пишет комментатор с ником «Тоже житель».

Авторы инициативы, впрочем, несмотря на критику, не прекращают реализацию задуманного.

«Мы сделали двойные качели. Правда, всю эту красоту еще предстоит разобрать, чтобы на выходных устанавливать на берегу», — отчитывались инициаторы в специально созданном аккаунте в соцсетях 25 июня.

По их словам, для установочных работ потребуется много рук. Окончательная установка всех конструкций планируется в ближайшие выходные.

instagram.com / Инстаграм-аккаунт проекта Молодая набережная

Даст ли эта инициатива «общественный импульс» или окажутся правы те, кто критикует проект, — наверное, станет понятно ближе к завершению летнего сезона.