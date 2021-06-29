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Многострадальный спорткомплекс в Самаре, пустовавший 7 лет, откроют в августе
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Общество
Многострадальный спорткомплекс в Самаре, пустовавший 7 лет, откроют в августе
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Самара, 29 июня. Судьба многострадального спортивного здания «МТЛ Арены 2» обсуждалась во время встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации от региона. Обещано, что комплекс откроет двери для посетителей к середине августа.

«МТЛ Арена 2» была торжественно открыта еще в 2014 году, за два дня до выборов прежнего губернатора Николая Меркушкина. Но практически тут же здание закрыли. Так как обнаружились многочисленные конструктивные недоделки. В частности, из-за усадки фундамента пошли трещинами стены, а подземный паркинг заливало грунтовыми водами.

Спустя 7 лет здание наконец готово к введению в эксплуатацию.

«На сегодняшний день все недочеты устранены. В комплексе будет универсальный игровой зал и ледовая арена с необходимым количеством раздевалок и спортивным инвентарем. Универсальный зал будут использовать спортсмены БК «Самара», а ледовую арену отдадут под тренировки для фигурного катания и занятий хоккеем», — говорится в сообщении правительства Самарской области.

Губернатор Дмитрий Азаров не согласился с намерением представителя минстроя открыть комплекс в сентябре.

«Не позднее 15 августа должно быть все готово. В это время родители вместе с детьми начнут возвращаться в город с отдыха, готовиться к учебному году, и к этому времени должно быть понимание, как будут работать спортивные секции», — поставил задачу глава региона.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре могут построить первый в России межвузовский кампус. Его планируется возвести возле «Солидарность Арены».

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самара спорт строительство
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