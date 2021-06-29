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Прорыв газопровода привел к перекрытию трассы в Самарской области

  /   Обновлено: 29 июня 2021 14:25
Происшествия
Прорыв газопровода привел к перекрытию трассы в Самарской области
Global Look Press  /  Xinhua

Самара, 29 июня. В районе села Хилково Красноярского района произошел прорыв подземного газопровода. Нештатную ситуацию обнаружили в 5 часов утра. На место происшествия выехали соответствующие службы.

Автотрасса Красный Яр — Отрадный на время работ по устранению порыва перекрыта на протяжении 30 километров. К ликвидации аварии привлечено 44 специалиста и  28 единиц спецтехники. Замеры показали, что превышения предельно допустимых норм токсичных веществ в воздухе не наблюдается.

«Сейчас трубу ремонтируют. Отрадненский газоперерабатывающий завод работает в штатном режиме», — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранее ФАН сообщал о том, что образовавшийся смерч спровоцировал в Самаре ДТП на парковке около проходной ПАО «Кузнецов». Причина происшествия стала понятна только после просмотра камер слежения.

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авария газопровод самарская область
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