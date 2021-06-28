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«Пирамида позора» на колесиках ездит по улицам Самары

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Общество
«Пирамида позора» на колесиках ездит по улицам Самары
samcomsys.ru  /  Сайт РКС-Самара

Самара, 28 июня. Ходячая «пирамида позора» на колесиках вновь появилась на улицах областного центра. Она прошлась как по частному сектору, так и мимо многоквартирных домов, громко оповещая адреса тех, кто задолжает большие суммы за водоснабжение и водоотведение.

Поначалу «пирамида позора» была стационарной и «молчаливой» и устанавливалась возле конкретных домов частного сектора. По уверениям компании «РКС-Самара», в некоторых случаях такой способ воздействия на должников возымел действие.

Затем пирамида стала мобильной и громкоговорящей, что позволило использовать ее и возле многоквартирных домов.

«В городе должны знать своих антигероев. Поэтому «РКС-Самара» продолжит предавать огласке адреса домов, где живет большое количество должников», — обещают поставщики ресурсов на своем сайте.

Ранее ФАН сообщал, что самарцев не будут штрафовать за купание на правом берегу Волги и островах. При этом мэрия призывает все же пользоваться оборудованными пляжами в черте города.

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