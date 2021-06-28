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«Вагон Головкина» с уникальными интерьерами купе появился в поезде «Жигули»

Общество
«Вагон Головкина» с уникальными интерьерами купе появился в поезде «Жигули»
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 28 июня. В составе фирменного поезда «Жигули» появился необычный вагон. Внешне он ничем не отличается от остальных, зато внутри каждое купе имеет уникальный интерьер.

Вагон посвящен Константину Головкину, 150-летие которого широко отмечается в этом году в Самарской области. Каждое из купе названо одной из «ипостасей» этой разносторонней личности: «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».

«На самом деле личность Константина Головкина не ограничивается восемью сферами. Но и поезд состоит не из одного вагона, так что есть куда расти еще», — в шутку заметил депутат Госдумы Александр Хинштейн на презентации вагона.

Тематическое оформление каждого купе не исчерпывается надписями и изображениями на стенах. Оно находит отражение даже в таких деталях, как салфетка, которой накрыт стол, или обивка подушек.

«Вагон Головкина» с уникальными интерьерами купе появился в поезде «Жигули»
Федеральное агентство новостей  / Евгений Егоров

Торжественное отправление в первый рейс состоялось на железнодорожном вокзале Самары вечером 28 июня.

В составе фирменного поезда №9/10 «Жигули» вагон всегда будет ходить под номером 2, но через день. Дело в том, что подобный вагон пока один, а оборот одного состава составляет двое суток (ночь до Москвы и затем ночь до Самары).

Как удалось выяснить ФАН, при покупке билета этот вагон никаким особым образом не обозначен. Стоимость проезда в нем также не отличается от других СВ. Например, 29 июня, когда вагон пойдет в обратный рейс из Москвы до Самары, билет в него можно купить за 8105 рублей. При этом в два первых купе класса «люкс» (с отдельным туалетом, душем и гардеробом) мест в продаже нет.

Ранее ФАН сообщал о запуске скоростного поезда «Ласточка» между Самарой и станцией Жигулевское море в Тольятти. На вокзал в Самаре, как и поезд «Жигули», «Ласточка» подается на первый путь.

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самара железная дорога поезд ржд история жигули
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