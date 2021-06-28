Самарцы, привившиеся от COVID-19 в июле, могут получить телевизор, ноутбук и смартфон

Самара, 28 июня. Телевизор, ноутбук, смартфон и другие ценные призы обещаны тем, кто привьется от коронавируса с 1 по 25 июля. Чтобы претендовать на подарки, нужно ввести второй компонент вакцины в указанный период и зарегистрироваться на сайте акции «Самара, я привит!».

Из положения о розыгрыше следует, что еще одним условием участия является проживание на территории городского округа Самара. Розыгрыш призов будет производиться 26 июля.

«Призовой фонд акции формируется за счет пожертвований частных лиц и организаций», — сообщается в положении.

Проводит акцию общественная организация «За информационное общество!» Общее количество призов не указано. Не расшифровано и то, какие «другие» ценные призы ждут победителей. Те, кто получит подарок, должны будут уплатить с него налог.

Ранее ФАН сообщал о готовности нового модульного ковид-центра в Тольятти. Его в начале июля строители передадут медикам.