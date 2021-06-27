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Первый в России межвузовский кампус может появиться в Самаре

Общество
Первый в России межвузовский кампус может появиться в Самаре
 /  пресс-служба Кружкового движения НТИ

Самара, 27 июня. Возле стадиона «Солидарность Арена» может появиться уникальный объект. Речь о первом в России межвузовском студенческом кампусе. Концепция этого заведения обсуждалась на совете ректоров вузов Самарской области, заседавшем в губернской думе.

Проект еще не разработан в деталях. Идея кампуса представляет собой несколько общежитий, лабораторных корпусов, мест для занятий спортом, отдыхом, развлекательных заведений.

«Кампус даст возможность вузам более тесно взаимодействовать между собой. Это очень важно. Сейчас врач не может работать без инженера, потому что то оборудование, которое нужно, требует инженерных знаний. И так во многих профессиях», — пояснил Геннадий Котельников, председатель совета ректоров самарских вузов.

Территория возле «Солидарность Арены» пока называется ориентировочно. По мнению Геннадия Котельникова, это наиболее подходящее место для подобного объекта. Там достаточно свободных площадей и удобно подводить коммуникации.

По сведениям ФАН, кампус может стать площадкой объединения для семи самарских вузов. Это национальный исследовательский университет имени Королева, а также университеты технический, медицинский, экономический, социально-педагогический, телекоммуникаций и информатики, путей сообщения и институт культуры.

Ранее ФАН сообщал о начале строительства в Самарской области ветряных электростанций. Первая из них должна появиться в Красноармейском районе.

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