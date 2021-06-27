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Новый модульный ковид-центр в Тольятти строители на днях передадут медикам

Общество
Новый модульный ковид-центр в Тольятти строители на днях передадут медикам
samregion.ru  /  Официальный сайт Правительства Самарской области

Тольятти, 27 июня. Новый модульный ковид-госпиталь достраивается во втором по величине городе Самарской области. Он разместится на территории тольяттинской городской больницы №5. Ход работ проконтролировали губернатор Дмитрий Азаров, мэр Тольятти Николай Ренц, депутаты губернской думы.

Подрядчики строительства пообещали, что уже к 5 июля будут завершены отделочные работы, и корпус передадут медикам. Установку оборудования, генеральную уборку и необходимые согласования с Роспотребнадзором планируется произвести в течение трех недель. Первых пациентов новый ковид-госпиталь сможет принять с начала августа.

В помещении из 17 боксов разместятся 70 коек, из них 20 — реанимационные. В каждой из комнат будет отдельный санузел с душем.

«Понадобятся дополнительные койки или нет, мы пока не знаем. К сожалению, прогноз не очень хороший. Ситуация развивается сейчас негативно по всей стране. Поэтому и у вас, и в каждой больнице Самарской области должен быть план по оперативному развертыванию коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости», — поставил задачу глава региона Дмитрий Азаров.

Аналогичный типовой модульный ковид-госпиталь возводится также в Самаре на территории областной больницы имени Середавина.

Ранее ФАН сообщал, что Самарская область готова «пойти по пути Москвы» и ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса.

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тольятти самарская область covid-19
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