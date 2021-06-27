Троллейбусный маршрут №4 в Самаре станет «оранжевым»

Самара, 27 июня. В троллейбусное депо №1 прибыла партия новых троллейбусов «Адмирал» из Энгельса. Всего заказ для областной столицы составляет 22 единицы подвижного состава. Троллейбусы взяты в лизинг с опцией последующего выкупа.

Салоны «Адмиралов» оснащены кондиционерами и USB-разъемами для зарядки электронных гаджетов. Они полностью низкопольные. Производители позаботились и о комфорте водителей — в кабине управления также есть свой кондиционер.

Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, новые машины поставят на 4-й маршрут — один из самых старых и протяженных в городе. Он связывает микрорайон Металлург с железнодорожным вокзалом, проходя в том числе по проспекту Кирова, Московскому шоссе, улице Мичурина.

Абсолютное большинство троллейбусов в Самаре окрашены в бело-голубые и бело-красные цвета. Новоприбывшие «Адмиралы» — ярко-оранжевого цвета. Потому определить, что подходящий троллейбус идет по 4-м маршруту, скоро можно будет издали по окрасу машины.

Ранее ФАН сообщал, что в отдаленные районы Самары от железнодорожного вокзала можно попасть быстро и всего за 25 рублей по железной дороге на поезде «Ласточка», курсирующем до станции Жигулевское море в Тольятти.