Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 15:28
15:27
Политика
Земан заподозрил лидеров ЕС в неполноценности из-за отказа общаться с Путиным
15:26
Происшествия
Суд в Липецкой области арестовал 19-летнего организатора «групп смерти»
15:23
Евро 2020
Андрей Талалаев считает закономерным результат сборной России на Евро-2020
15:22
Происшествия
Купание в бочке закончилось смертью для подростка в Подмосковье
15:18
Общество
Врач-терапевт поддержал совет Роспотребнадзора избегать физических нагрузок в жару
15:15
Общество
Число жертв коронавируса в Пензенской области перевалило за тысячу
15:11
Общество
Эксперты Роскачества проверили более 40 марок пельменей
15:08
Общество
Фальков объяснил, нужен ли ПЦР-тест на COVID-19 при поступлении в российские вузы
15:08
Экономика
Бизнес стал чаще использовать СБП после обнуления комиссии
15:07
Общество
Нижегородские медведи отправились в «свадебное путешествие» и попали на видео
Все новости

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Спорт
Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев вернулся в расположение «Крыльев Советов»
twitter.com  /  Официальный твиттер ПФК Крылья Советов

Самара, 27 июня. На сбор «Крыльев Советов» в Сербию вернулся форвард Иван Сергеев. Он улетал на несколько дней в Москву для дополнительного медицинского обследования, связанного с травмой плеча. По прогнозам медиков, в строй он сможет вернуться через две-три недели, хирургическое вмешательство не потребуется.

Действующее соглашение Ивана Сергеева с «Крыльями Советов» завершается только через год. Но, по неофициальным сведениям, сумма отступных, прописанная в контракте, настолько невелика, что вряд ли способна отпугнуть потенциальных покупателей. В частности, сообщалось об интересе к форварду со стороны столичного ЦСКА.

Нового соглашения с более адекватной суммой выкупа, по словам генерального директора «Крыльев» Вадима Андреева, с футболистом пока не подписано.

Команда тем временем провела третий матч на сербском сборе и впервые проиграла. «Крылья» встречались с черногорским клубом «Будучност», участником предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Самарцы дважды по ходу встречи отыгрывались.

«Сначала пенальти реализовал Владислав Сарвели. Во втором тайме после сольного прохода Данилы Липового мяч добил Сергей Пиняев», — сообщает официальный твиттер «Крыльев Советов».

Но победный гол черногорцы забили на 89-й минуте и выиграли 3:2.

Стоит выделить уже третий мяч 16-летнего Пиняева в трех подряд контрольных матчах. Контракт с ним еще не подписан, а вот Данил Липовой, как уже сообщал ФАН, стал официально игроком «Крыльев Советов».

После этой игры команда получила два выходных дня, после чего продолжит тренировочный сбор. Следующая контрольная игра — 30 июня с сербскими «Радничками».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев вернулся в расположение «Крыльев Советов»
футбол самара спорт сербия фнл крылья советов рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru