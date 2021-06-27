Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Самара, 27 июня. На сбор «Крыльев Советов» в Сербию вернулся форвард Иван Сергеев. Он улетал на несколько дней в Москву для дополнительного медицинского обследования, связанного с травмой плеча. По прогнозам медиков, в строй он сможет вернуться через две-три недели, хирургическое вмешательство не потребуется.

Действующее соглашение Ивана Сергеева с «Крыльями Советов» завершается только через год. Но, по неофициальным сведениям, сумма отступных, прописанная в контракте, настолько невелика, что вряд ли способна отпугнуть потенциальных покупателей. В частности, сообщалось об интересе к форварду со стороны столичного ЦСКА.

Нового соглашения с более адекватной суммой выкупа, по словам генерального директора «Крыльев» Вадима Андреева, с футболистом пока не подписано.

Команда тем временем провела третий матч на сербском сборе и впервые проиграла. «Крылья» встречались с черногорским клубом «Будучност», участником предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Самарцы дважды по ходу встречи отыгрывались.

«Сначала пенальти реализовал Владислав Сарвели. Во втором тайме после сольного прохода Данилы Липового мяч добил Сергей Пиняев», — сообщает официальный твиттер «Крыльев Советов».

Но победный гол черногорцы забили на 89-й минуте и выиграли 3:2.

Стоит выделить уже третий мяч 16-летнего Пиняева в трех подряд контрольных матчах. Контракт с ним еще не подписан, а вот Данил Липовой, как уже сообщал ФАН, стал официально игроком «Крыльев Советов».

После этой игры команда получила два выходных дня, после чего продолжит тренировочный сбор. Следующая контрольная игра — 30 июня с сербскими «Радничками».