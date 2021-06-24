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Электросамокаты в Самаре планируют пустить по выделенным полосам

Общество
Электросамокаты в Самаре планируют пустить по выделенным полосам
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 24 июня. Выделенные полосы для движения электросамокатов могут появиться в областном центре. Необходимость их обустройства обсуждалась в Самарской губернской думе в комитете по местному самоуправлению.

Парламентарии подсчитали, что в настоящее время количество электросамокатов в Самаре насчитывает уже почти 3000, и в дальнейшем их число будет еще увеличиваться. Между тем абсолютное большинство городских улиц совершенно не приспособлены для их движения.

«В перспективе к такому виду транспорта будут вводить новые требования. Поэтому есть необходимость в организации выделенных полос для движения по городу», — заявили в комитете.

Ранее ФАН сообщал, что самарские чиновники договорились с фирмами кикшеринга об ограничении скорости электросамокатов. Они не смогут разгоняться более 15 километров в час.

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