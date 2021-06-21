Австриец в Самаре прошел по тросу над набережной и прыгнул со стрелы крана, видео ФАН

Самара, 21 июня. Ключевым событием фестиваля «ВолгаФест» в 2021 году должен был стать переход канатоходца через Волгу. Но обещанное шоу не состоялось по техническим причинам. Из-за сильного ветра не получилось протянуть тросы с одного берега на другой.

Организаторы предпринимали несколько попыток справиться с техническими сложностями. Ради протяжки троса несколько раз перекрывали движение судов по Волге, шоу перенесли с 19 июня на 20-е. Официально объявили, что сильный ветер на 80-метровой высоте над Волгой создает опасность для жизни Фриди Кюне — австрийца, который решился на трюк.

На самом деле Кюне должен был идти в любом случае со страховочным тросом, а вот этот самый трос протянуть как раз и не удалось — то ли действительно из-за ветра, то ли потому, что ничего подобного прежде не осуществляли и просто с первого раза не смогли сделать все, как запланировали. Так, в Сети появлялось видео, как утром 20 июня во время очередной попытки протяжки троса он упал в воду.

Тем не менее шоу состоялось, но в несколько ином формате. Стропу протянули с крыши четырехэтажного здания на набережной до стрелы крана, стоявшего на песке у Волги. Таким образом, канатоходец прошел хоть и не относительно небольшой высоте и небольшое расстояние, зато прямо над головами у зрителей.

Во время перехода Фриди показал несколько трюков — например, повисел вниз головой. А добравшись до крана, полез на самый верх стрелы, откуда сиганул вниз с парашютом. Сложность была в том, что для парашютного прыжка высота крана в несколько десятков метров — это все-таки очень низко, чтобы купол успел раскрыться и погасить скорость снижения.

Но все получилось. Австриец приземлился на песок пляжа довольно мягко, а затем стал частью уже другого театрализованного шоу — его погрузили на лодку и отвезли на главную сцену фестиваля.

«Я очень хотел пройти над Волгой, но было много преград. Я не отказываюсь от своих планов, нам нужно лучше подготовиться, уже зная все тонкости», — заявил Фриди Кюне после завершения своего выступления.

Организаторы фестиваля надеются, что задуманный переход через Волгу удастся осуществить в 2022 году.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре будет ограничена скорость движения электросамокатов до 15 км/ч. Об этом местные власти договорились с кикшеринговыми компаниями.