Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании

Самара, 17 июня. Две с половиной сотни объектов, оказавшихся на территориях, где проходят охранные зоны теплосетей, будут принудительно снесены. В их числе — два легендарных рынка, работающих в Самаре еще с 90-х годов прошлого столетия.

Зачисткой охранных зон теплосетей озаботился самарский филиал компании «Т Плюс». По словам представителей организации, в Самаре обнаружилось без малого четыре сотни строений, которым нельзя было размещаться на территориях тепловиков. Всем были разосланы уведомления о необходимости сноса незаконных объектов. Отреагировали добровольно хозяева менее чем полутора сотен строений. Остальные палатки, киоски, гаражи будут ликвидированы принудительно.

Нюанс ситуации в том, что под запретом оказались территории, на которых стихийно сложились рынки еще в 1990-е годы. Это в первую очередь легендарная «птичка». Вопреки народному названию, собственно птичий рынок занимает ничтожную часть застроенной территории. На всем остальном пространстве от железнодорожной станции Безымянка до улицы Красных Коммунаров за десятилетия вырос огромный рынок стройматериалов. И здесь есть не только временные, но и внушительные капитальные строения.

Территорию чуть меньшую, но все равно обширную, занимает и рынок в 15-м микрорайоне в районе трамвайного кольца на улице Ташкентской. Здесь в традициях стран Юго-Восточной Азии торговые палатки чуть ли не вываливаются на рельсы. Рядом с вещевым рынком образовались продуктовые ряды, обосновались и торговцы все теми же стройматериалами. Попытки передела влияния на этих площадях не раз выливались в настоящие перестрелки с жертвами не только в 90-е годы, но уже и в гораздо более поздние времена.

В самарском филиале компании «Т Плюс» корреспонденту ФАН так и не ответили, попадают ли под снос рынки целиком или только часть их территорий. В соцсетях встречаются комментарии, что применительно к «птичке» речь идет лишь о линии, продолжающей улицу Ново-Вокзальную до станции Безымянка.

Ранее ФАН сообщал о том, что в дни фестиваля «ВолгаФест» будет перекрашен забор Самарской ГРЭС. В акции может поучаствовать любой желающий.