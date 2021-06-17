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Самарские власти договорились с прокатчиками об ограничении скорости электросамокатов

Общество
Самарские власти договорились с прокатчиками об ограничении скорости электросамокатов
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Самара, 17 июня. На территории губернии будет ограничена скорость электросамокатов. Они не смогут ездить быстрее 15 километров в час. Речь об устройствах, предоставляемых гражданам напрокат фирмами кикшеринга.

Об этом было объявлено на заседании Самарской губернской думы. С прокатчиками об установлении ограничений договорился региональный минтранс. К подобным мерам власти были вынуждены прибегнуть после многочисленных жалоб граждан, а также исходя из статистики травматизма. На заседании думы прозвучала цифра в 140 человек — столько пострадавших от инцидентов с электросамокатами обращались к медикам.

В правилах дорожного движения статус электросамокатов по-прежнему остается неопределенным. В этой связи было принято предложение обратиться в федеральный Минтранс за разъяснениями.

Ранее ФАН сообщал о том, что с электросамокатами запретили вход на территорию фестиваля «ВолгаФест», проходящего на второй очереди волжской набережной в Самаре.

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самара самарская область электросамокаты кикшеринг
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