Самарские власти договорились с прокатчиками об ограничении скорости электросамокатов

Самара, 17 июня. На территории губернии будет ограничена скорость электросамокатов. Они не смогут ездить быстрее 15 километров в час. Речь об устройствах, предоставляемых гражданам напрокат фирмами кикшеринга.

Об этом было объявлено на заседании Самарской губернской думы. С прокатчиками об установлении ограничений договорился региональный минтранс. К подобным мерам власти были вынуждены прибегнуть после многочисленных жалоб граждан, а также исходя из статистики травматизма. На заседании думы прозвучала цифра в 140 человек — столько пострадавших от инцидентов с электросамокатами обращались к медикам.

В правилах дорожного движения статус электросамокатов по-прежнему остается неопределенным. В этой связи было принято предложение обратиться в федеральный Минтранс за разъяснениями.

Ранее ФАН сообщал о том, что с электросамокатами запретили вход на территорию фестиваля «ВолгаФест», проходящего на второй очереди волжской набережной в Самаре.