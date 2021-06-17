Несколько ДТП подряд с участием мотоциклов и пенсионерок произошло в Самаре

Самара, 17 июня. Три ДТП подряд за два дня произошло в Самаре с участием мотоциклистов и пожилых женщин. Пенсионерки нарушали правила дорожного движения, что одной из них стоило жизни.

На улице Победы утром 16 июня 81-летняя женщина переходила дорогу на красный свет и угодила под колеса автомобиля. Пострадавшая осталась жива, но отправилась на больничную койку.

Вечером того же дня на пересечении улицы Демократической и проспекта Кирова столкнулись автомобиль и мотоцикл. Двухколесное средство передвижения получило очень серьезные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению. Мотоциклист, по данным ГУ МВД России по Самарской области, госпитализирован.

Утром 17 июня на улице Гагарина мотоцикл сбил 74-летнюю женщину. Она погибла на месте происшествия еще до приезда врачей. Госпитализация понадобилась пассажиру мотоцикла. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Подземный переход станции метро Спортивная находился менее чем в 100 метрах.

Ранее ФАН сообщал о том, что 85-летнюю пенсионерку в Самаре водитель автобуса высадил из салона. Причиной стало то, что она не смогла оплатить проезд социальной картой.