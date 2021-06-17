Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 16:53
16:51
Спорт
Футболистам запретили убирать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020
16:50
Происшествия
Полицейскому грозит до шести лет тюрьмы за кражу топлива в Свердловской области
16:49
Общество
В Новосибирске встретили поезд-музей Минобороны РФ
16:49
Армия
Американцы предложили Украине подержанные истребители F-16
16:48
Общество
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
16:44
Политика
Британские журналисты указали на попытки Байдена пропиариться в Женеве
16:41
Экономика
Бизнесмен объяснил, как не допустить роста цен на топливо в России
16:41
Происшествия
Суд продлил меру пресечения московскому мундепутату Люсе Штейн
16:41
Политика
Володин назвал число обращений в Госдуму с начала работы седьмого созыва
16:37
Шоу-бизнес
Пугачева жестко ответила на попытки Кудрявцевой лезть в ее личную жизнь
Все новости

Несколько ДТП подряд с участием мотоциклов и пенсионерок произошло в Самаре

Происшествия
Несколько ДТП подряд с участием мотоциклов и пенсионерок произошло в Самаре
pixabay.com  / 

Самара, 17 июня. Три ДТП подряд за два дня произошло в Самаре с участием мотоциклистов и пожилых женщин. Пенсионерки нарушали правила дорожного движения, что одной из них стоило жизни.

На улице Победы утром 16 июня 81-летняя женщина переходила дорогу на красный свет и угодила под колеса автомобиля. Пострадавшая осталась жива, но отправилась на больничную койку.

Вечером того же дня на пересечении улицы Демократической и проспекта Кирова столкнулись автомобиль и мотоцикл. Двухколесное средство передвижения получило очень серьезные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению. Мотоциклист, по данным ГУ МВД России по Самарской области, госпитализирован.

Утром 17 июня на улице Гагарина мотоцикл сбил 74-летнюю женщину. Она погибла на месте происшествия еще до приезда врачей. Госпитализация понадобилась пассажиру мотоцикла. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Подземный переход станции метро Спортивная находился менее чем в 100 метрах.

Ранее ФАН сообщал о том, что 85-летнюю пенсионерку в Самаре водитель автобуса высадил из салона. Причиной стало то, что она не смогла оплатить проезд социальной картой.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Несколько ДТП подряд с участием мотоциклов и пенсионерок произошло в Самаре
дтп самара
Комментировать
Эксклюзив
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
«Они поверят лишь Сатане»: Альгис Микульскис о разновидностях COVID-скептиков
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 216096 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 113463 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 96765 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 69184 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 68251 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru