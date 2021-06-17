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Школьников с дневниками без троек стригут со скидкой в парикмахерской Самары

Общество
Школьников с дневниками без троек стригут со скидкой в парикмахерской Самары
pixabay.com  / 

Самара, 17 июня. Неординарный способ привлечения клиентов придумали в одной из детских парикмахерских областного центра. Здесь предлагают 50-процентную скидку на стрижку, но не всем, а только школьникам, завершившим учебный год без троек. В качестве доказательства нужно предъявить парикмахеру дневник с годовыми оценками.

«Ребята, поможем родителям сэкономить! Скидка на все парикмахерские услуги при предъявлении дневника без троек (годовых)», — призывают потенциальных клиентов в аккаунте парикмахерской в соцсетях.

В комментариях пользователи, обсуждая новость, нашли изъян в этой формулировке. Они предполагают, что скидку можно получить, принеся дневник с двойками.

Акция, судя по объявлению, действует до конца июня.

Ранее ФАН сообщал о том, что школьники из Самарской области собрали настоящий исследовательский спутник. Они запустили на нем в стратосферу и вернули на Землю насекомых.

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самара школьники парикмахерская
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