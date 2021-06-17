Самарский водитель выставил из автобуса 85-летнюю женщину из-за неисправности карты

Самара, 17 июня. 85-летнюю пенсионерку, не сумевшую оплатить проезд социальной картой, высадили из автобуса. На эту ситуацию ее внучка пожаловалась, отправив сообщение губернатору Дмитрию Азарову, депутату Госдумы Александру Хинштейну и в городской дептранс.

«Мою бабушку (85 лет) только что принудительно высадил кондуктор из 53-го автобуса. У нее не пробилась пенсионная карта», — сообщила жительница Самары Ксения Маянова.

Практически все адресаты отреагировали моментально.

«На предприятии действует негласное правило, что высаживать из автобуса пожилых людей и детей без сопровождения родителей недопустимо. Приносим свои искренние извинения вам и вашей бабушке. Информация направлена для проведения служебной проверки», — отписались представители перевозчика, компании «СамараАвтоГаз».

По сведениям ФАН, перевозки по 53-му маршруту осуществляет ООО «Билайнер», являющийся субподрядчиком «СамараАвтоГаза». Здесь работают небольшие автобусы типа «ПАЗ» или «Хендэ Каунти», и оплату проезда, в том числе через терминал, принимают сами водители. Вполне вероятно, что с «негласным правилом» водитель компании-субподрядчика мог быть и не знаком.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев считает, что проблемы подобного рода связаны как раз с тем, что муниципальные маршруты обслуживает частный перевозчик.

«Когда транспорт был муниципальный, таких случаев практически не было. А у частника социальная функция отсутствует, только прибыль», — высказался парламентарий.

Ранее ФАН сообщал о закупке для Самары 22 новых троллейбусов «Адмирал». Подвижной состав должен прибыть из Энгельса до конца июня.