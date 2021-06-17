Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 13:50
13:49
Видео
Посол России вернется в США до конца июня. События дня
13:49
Экономика
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
13:48
Происшествия
Количество ДТП с электросамокатами выросло в три раза
13:47
Общество
Премьерный показ «Дюны» пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале
13:47
Общество
Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи
13:41
Происшествия
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
13:40
Общество
Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»
13:39
Политика
Песков: Путин владеет верной информацией о работе ФБК
13:36
Общество
В фонде имени Миклухо-Маклая объяснили, почему фильм о знаменитом этнографе не нужен
13:34
Политика
Попавший в ДТП Королев написал заявление об уходе с поста сенатора
Все новости

Самарский водитель выставил из автобуса 85-летнюю женщину из-за неисправности карты

Общество
Самарский водитель выставил из автобуса 85-летнюю женщину из-за неисправности карты
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Юлия Медведева

Самара, 17 июня. 85-летнюю пенсионерку, не сумевшую оплатить проезд социальной картой, высадили из автобуса. На эту ситуацию ее внучка пожаловалась, отправив сообщение губернатору Дмитрию Азарову, депутату Госдумы Александру Хинштейну и в городской дептранс.

«Мою бабушку (85 лет) только что принудительно высадил кондуктор из 53-го автобуса. У нее не пробилась пенсионная карта», — сообщила жительница Самары Ксения Маянова. 

Практически все адресаты отреагировали моментально.

«На предприятии действует негласное правило, что высаживать из автобуса пожилых людей и детей без сопровождения родителей недопустимо. Приносим свои искренние извинения вам и вашей бабушке. Информация направлена для проведения служебной проверки», — отписались представители перевозчика, компании «СамараАвтоГаз».

По сведениям ФАН, перевозки по 53-му маршруту осуществляет ООО «Билайнер», являющийся субподрядчиком «СамараАвтоГаза». Здесь работают небольшие автобусы типа «ПАЗ» или «Хендэ Каунти», и оплату проезда, в том числе через терминал, принимают сами водители. Вполне вероятно, что с «негласным правилом» водитель компании-субподрядчика мог быть и не знаком.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев считает, что проблемы подобного рода связаны как раз с тем, что муниципальные маршруты обслуживает частный перевозчик.

«Когда транспорт был муниципальный, таких случаев практически не было. А у частника социальная функция отсутствует, только прибыль», — высказался парламентарий.

Ранее ФАН сообщал о закупке для Самары 22 новых троллейбусов «Адмирал». Подвижной состав должен прибыть из Энгельса до конца июня.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Самарский водитель выставил из автобуса 85-летнюю женщину из-за неисправности карты
самара общественный транспорт
Комментировать
Эксклюзив
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 193333 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 109349 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 92822 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68012 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66881 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru