«Крыльям Советов» удалось избежать распродажи «золотого состава»

Самара, 17 июня. «Крылья Советов» отправились на сбор в Сербию, где будут готовиться к началу нового сезона в РПЛ. Практически весь состав, выигравший первенство ФНЛ и дошедший до финала Кубка России, самарской команде удалось сохранить.

Уже до завершения предыдущего сезона было известно, что команду покидает Александр Гацкан. Он уже не играл в концовке первенства и кубковых матчах из-за травмы и объявил, что хочет быть вместе с семьей, которая живет в Ростове-на-Дону. Вполне возможно, что он продолжит карьеру в «Чайке» из Песчанокопского, которая базируется как раз в Ростове.

Истек срок соглашения с Дмитрием Комбаровым. Экс-спартаковец был самым высокооплачиваемым игроком «Крыльев». По сведениям, попавшим в СМИ, его зарплата составляла 4 миллиона рублей в месяц. При этом именитый футболист в ходе сезона проиграл конкуренцию на позиции левого защитника молодому Юрию Горшкову. Новый контракт Комбарову «Крылья» не предложили.

Воспитанник самарского футбола Егор Голенков по истечении срока контракта предпочел продолжить карьеру в другом клубе. Как уже сообщал ФАН, «Крылья» отвергли предложение ФК «Ростов» о покупке Голенкова за 40 миллионов рублей. Как за молодого игрока за Голенкова при переходе в клуб РПЛ полагается компенсация в размере вдвое большем, чем предложили ростовчане.

В итоге Голенков с большой долей вероятности продолжит карьеру в чешской «Сигме». При этом коэффициент чешского чемпионата таков, что «Крылья» по нормативам ФИФА за этот переход получат не более 13,5 миллионов рублей. О расставании с Голенковым и Комбаровым клуб уже объявил официально.

Из того состава, что завершал сезон, на сбор в Сербию не поехал португальский полузащитник Рикарду Алвеш. Ему клуб предложил новый контракт, но договоренности достичь пока не удалось. Таким образом, шуточное предложение от руководства «Крыльев» известному португальцу Рикарду Куарежме приехать в Сербию в гости к Алвешу пока не актуально.

Истекло у «Крыльев» также соглашение с защитником Владимиром Полуяхтовым, нового пока не подписано, но футболист отправился с командой в Сербию. Как и весь остальной состав прошлого сезона.

По сведениям из клуба, существует устойчивый спрос на многих игроков «Крыльев», но скорее всего, пока удается сохранить всех лидеров.

«Основная задача на это межсезонье — избежать большого количества потерь, сохранить команду и точечно усилиться. Такая работа ведется, и она в завершающей стадии. Костяк команды должен остаться», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Вместе с командой на просмотр в Сербию отправился и полузащитник Данил Липовой, принадлежащий столичному «Динамо», а прошлый сезон завершавший в аренде в «Химках». Свою карьеру футболиста Липовой, кстати, начинал в молодежном составе «Крыльев Советов».

Также с командой тренируется сербский игрок Андрей Капетанович, но о его перспективах главный тренер «Крыльев» отзывается сдержанно, предпочитая не делать заявлений до подписания официальных соглашений. Первый контрольный матч на сборе «Крылья» проведут 22 июня со «Спартаком» из Суботицы.