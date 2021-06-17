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Скандальное строительство храма в Самаре приостановили после возмущения горожан

Общество
Скандальное строительство храма в Самаре приостановили после возмущения горожан
change.org  /  Сайт петиций change.org

Самара, 17 июня. Скандальная стройка на участке, ранее принадлежавшем Ботаническому саду, приостановлена решением суда. Как выяснилось, у Самарской епархии не было документов, разрешающих начало строительства.

Общественное внимание к этой стройке было привлечено еще в начале весны. Жители Самары обратили внимание на то, что территория Ботанического сада слегка уменьшилась. Ограждение научного учреждения было сдвинуто, а на освободившейся территории появилась строительная техника, здесь начали рыть котлован.

Довольно быстро выяснилось, что участок земли передан Самарской епархии под строительство церкви. По заявлению представителей религиозной организации, здесь будет не только храм, но и детский епархиальный центр.

Возмущенные граждане создали петицию с требованием проверить законность передачи земли из категории особо охраняемой природной зоны в категорию размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. Также предложили провести общественные слушания по поводу инфраструктуры близлежащего района и выявления необходимости строительства здесь иных объектов: школы, детсада, поликлиники и т. п.

По сведениям ФАН, петицию на момент подготовки этого материала подписали 4368 человек. Своей цели она, впрочем, уже достигла. Было привлечено внимание не только общественности, но и надзорных органов.

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области выяснила, что строительство начато без разрешительных документов. Организация обратилась в суд с требованием о привлечении Самарской епархии к административной ответственности за это нарушение.

«В Управлении Росреестра вовремя не внесли новых, измененных данных о назначении бывших земель Ботанического сада. Из-за этого выдача разрешения на строительство задерживается», — пояснил в суде представитель епархии.

Очередное заседание суда состоится через две недели. Строительство на данный момент приостановлено.

Ранее ФАН сообщал о возмущении жителей Красноярского района Самарской области. Они жаловались на яму для сжигания зараженных свиней, устроенную недалеко от жилых домов.

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самара петиция строительство епархия
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