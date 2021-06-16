«Сложный перелом, мы в больнице»: ребенок рухнул вместе с горкой в детсаду в Самаре

Самара, 16 июня. В детском саду №110 незакрепленная горка упала на ребенка, пострадавший получил сложный перелом руки. Прокуратура Промышленного района начала проверку и поиски виновных.

Об инциденте мать пострадавшего ребенка сообщила в одной из групп в соцсетях через несколько дней после происшествия.

«В прошлую среду десятого числа ребенок упал с незакрепленной горки, горка упала на ребенка. Вызвали меня с работы, по итогам у ребенка сложный перелом. Заведующая оказывает давление и хочет списать все на несчастный случай. Прошу огласки. Так как в данный момент я не могу покинуть больницу», — написала Елена Орлова, работающая в одном из транспортных предприятий Самары.

На свой личной странице она опубликовала фотографии сына из больницы. На них видно, что у ребенка загипсована и зафиксирована правая рука от плеча до кисти.

Под сообщением в паблике разгорелась дискуссия, в ходе которой подробности сообщили и родители других детей, посещающих детсад №110. Из них следует, что горка была переносная и кочевала по территории детского учреждения с одного участка на другой. Сведения о размере горки разнятся: кто-то утверждает, что ее высота не превышает 70 см, другие говорят, что ребенок упал примерно с полутораметровой высоты.

К обсуждению присоединились и представители официальных структур.

«В соответствии с действующим законодательством в настоящее время проводится расследование несчастного случая, произошедшего с воспитанником детского сада 110. К воспитателю применено дисциплинарное взыскание в связи с произошедшим. По итогам проведения проверки будут приняты меры по отношению к заведующему данным детским садом», — такое сообщение пришло с официального аккаунта администрации городского округа Самара.

Ранее ФАН сообщал о наказании, которое понес работник управляющий компании после падения льда с крыши на ребенка в Самаре. Виновник происшествия оштрафован на 7 тысяч рублей.