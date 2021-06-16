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Ради матча Россия — Финляндия в Самаре пустят дополнительные трамваи и автобусы

Общество
Ради матча Россия — Финляндия в Самаре пустят дополнительные трамваи и автобусы
samadm.ru  /  Сайт администрации городского округа Самара

Самара, 16 июня. Матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии можно будет посмотреть на стадионе «Солидарность Арена». Здесь, как и во время игры с бельгийцами, будет работать фан-зона.

В связи с этим к «Солидарность Арене» будет пущен дополнительный общественный транспорт. К кольцу у стадиона проследуют не только трамваи маршрута № 7, который ходит сюда по будним дням. Также до «Солидарность Арены» будет продлен трамвай № 5. Кроме того, отклонится от своей обычной трассы маршрут № 25 — он будет делать заезд к стадиону. В таком режиме электротранспорт будет работать с 14 до 21 часа.

Кроме того, к 19 часам местного времени (это практически сразу после финального свистка) непосредственно к стадиону будут поданы автобусы муниципальных и коммерческих маршрутов. Они будут ждать пассажиров на пересечении улицы Дальней и 7-го проезда.

Автобус № 67 повезет болельщиков в поселок Крутые Ключи, № 1 — к железнодорожному вокзалу, № 50 — на Красную Глинку. Маршрутки № 205 и 295 проследуют по своим трассам в направлении Речного вокзала, № 96 — до улицы Тухачевского, № 268 — до станции метро Победа.

Те, кто приедет посмотреть матч на собственном автомобиле, смогут оставить машины бесплатно на любой из парковок. Вместимость фан-зоны ограничена 5 тысячами человек.

Ранее ФАН сообщал о продолжающейся тяжбе между ГАУ СО «Самара Арена» и ПСО «Казань», строившим стадион. Список недочетов строителей превышает уже семь сотен пунктов.

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