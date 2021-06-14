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Бесплатный автобусный маршрут с экскурсией появился в Уфе

Общество
Бесплатный автобусный маршрут с экскурсией появился в Уфе
bashauto.ru  /  ГУП Башавтотранс

Уфа, 14 июня. Новый автобусный маршрут появился в столице Башкортостана. Он является экскурсионным и связывает конгресс-холл «Таратау» с набережной Уфы. Проезд в нем бесплатный. На линии работает раскрашенный в яркие цвета автобус «Вектор-Next».

«Начало работы в 14:00, завершение в 22:25, интервал движения составит 45 минут. Расписание движения, действительное до конца августа, размещено на остановках, через которые проходит маршрут», — сообщается на сайте перевозчика, ГУП «Башавтотранс».

Судя по приведенному на сайте графику движения, на самом деле интервал между рейсами — 50 минут. Время в пути от БГУ до Набережной составляет 18 минут. Здесь автобус отстаивается в течение 7 минут, после чего продолжает движение в том же направлении, разворачивается в конце набережной, проезжает ее всю до монумента Дружбы и поднимается наверх до конгресс-холла.

Ранее ФАН сообщал, что на туристическом маршруте в Самаре появился автобус-кабриолет. В отличие от Уфы, проезд на нем платный.


 

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уфа автобус башкортостан набережная экскурсии
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