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Житель Сызрани мистифицировал смерть матери ради материальной помощи

Происшествия
Житель Сызрани мистифицировал смерть матери ради материальной помощи
wikipedia.org  /  Тебелень / CC BY-SA 3.0

Сызрань, 14 июня. Ради получения материальной помощи 41-летний сызранец разыграл у себя на работе целый трагический спектакль. Но оказался в итоге разоблачен, и теперь ему грозит тюрьма.

Он в течение нескольких неделей рассказывал коллегам о том, что его мать тяжело больна. А в один из дней на глазах у публики «получил известие» о ее смерти по телефону.

Работодатель решил поддержать сотрудника, выписав ему материальную помощь в размере 25 тысяч рублей. Но бухгалтерия через некоторое время затребовала для отчетности свидетельство о смерти. «Осиротевший» сын под разными предлогами документ не приносил, чем вызвал подозрения у директора организации.

Руководитель обратился в полицию, и там довольно быстро выяснили, что мать «актера» жива-здорова. По ее словам, она понятия не имела о проделке сына. Тот сознался в содеянном, и теперь ему грозит уголовное преследование за мошенничество. Максимальное наказание по этой статье, исходя из размера фигурируемой суммы, может достигать двух лет тюрьмы.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре вынесен приговор сотруднику управляющей компании, которого обвинили в падении глыбы льда с крыши на ребенка. Виновному выписано 7 тысяч рублей штрафа.

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мошенничество сызрань самарская область
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