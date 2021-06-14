Дорогу на юге Самарской области закатают в старый асфальт

Самара, 14 июня. На юге региона будут обновлены 16 километров автомобильной дороги. Новое покрытие появится на направлении между автотрассой Самара — Большая Черниговка, Большой Глушицей и Пестравкой. Ремонт производится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Особенность ведущихся работ в том, что новое дорожное покрытие появляется из старого методом холодной регенерации.

«Суть технологии заключается в снятии существующего асфальтобетонного покрытия, перемешивании его с добавлением связующих и инертных материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания», — объяснили в минтрансе Самарской области.

По сведениям из министерства, помимо обновления дорожного покрытия, на данном участке укрепят обочины, смонтируют барьерные ограждения, установят сигнальные столбики и новые дорожные знаки.

А в райцентре Большая Глушица там, где проходит транзитная дорога, возле больницы и техникума сделают тротуар с пандусами и лестничными сходами, организуют пешеходный переход, а перед ним вкопают «лежачего полицейского». Кроме того, поставят новый остановочный павильон.

Ранее ФАН рассказывал о ходе работ на строительстве автодороги «Обход города Тольятти с мостовым переходом через Волгу». Там уже собираются надвигать первое пролетное строение моста.