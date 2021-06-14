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Самарцы смогут побывать в салоне «советского Сапсана»

Общество
Самарцы смогут побывать в салоне «советского Сапсана»
pr scr Яндекс.Карты  /  Pr Scr Яндекс.Карты

Самара, 14 июня. Поволжский музей железнодорожной техники проведет Ночь открытых дверей. В 18 часов 18 июня ворота музея откроются для всех желающих. А особенно рады здесь будут потенциальным абитуриентам Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС).

Для посетителей будут работать творческая и военно-патриотическая площадки, передвижная электротехническая лаборатория. Будут продемонстрированы образцы робототехники, системы контроля, досмотра и видеонаблюдения, возможности видеоспиннера.

Желающие могут нанести себе аквагрим и покататься на электросамокатах, осмотреть экспозицию музея. Среди редких и уникальных экспонатов здесь, в частности, деревянное здание бывшего вокзала из Пензенской области, а также два вагона (включая головной) советского скоростного электропоезда ЭР-200.

Выпускники школ смогут проконсультироваться по вопросам поступления в СамГУПС, выиграть брендированные худи и различные сувениры. В завершение мероприятия обещают фейерверк.

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самара железная дорога музей электропоезд
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