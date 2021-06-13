25 рублей по городу: в Самаре запустили «Ласточку» до Жигулевского моря

Самара, 13 июня. Скоростные поезда «Ласточка» стали ходить между областным центром и станцией Жигулевское море в Тольятти на регулярной основе. Составы ходят по 6 раз в день зеркальными рейсами из обеих конечных точек. Время в пути — 1 час 25 минут, стоимость проезда — 199 рублей в одну сторону.

Абсолютно все промежуточные остановки у «Ласточки» — в черте города Самары. Это платформы Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Дальше поезда следуют до Жигулевского моря без остановок.

Стоимость проезда от Самары до Ягодной — 25 рублей. Платформа Ягодная находится в поселке Крутые Ключи — это обширный микрорайон новостроек. Доехать до него на городских автобусах стоит 29 рублей по карте и 32 рубля за наличный расчет. К тому же в часы пик дорога через все пробки может занять до двух часов. «Ласточка» преодолевает это расстояние за 30 минут.

Таким образом, новые электрички могут быть востребованы не только для связи двух крупнейших городов губернии, но и для поездок по территории областного центра.

В запуске первого рейса приняли участие первые лица губернии и Куйбышевской железной дороги.

«Сегодня праздник для двух с половиной миллионов жителей Самарской области. Это действительно первая «ласточка» — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти», — сказал на церемонии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Власти региона, как уже сообщал ФАН, планируют осуществить этот проект с помощью федеральных инфраструктурных кредитов. Для скоростной железной дороги планируется построить новый Южный вокзал в Тольятти.