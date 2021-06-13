Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 20:05
20:03
Политика
Украинские мигранты пожаловались на обязательную вакцинацию в Польше
20:02
Армия
Беспилотники Балтфлота провели разведку местности в Калининградской области
19:59
Происшествия
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
19:56
Политика
Немецкий журналист назвал главную ошибку Третьего рейха при нападении на СССР
19:50
Армия
ВСУ заменяют СВД на американские винтовки
19:43
Армия
Беспилотный корабль ВМС США преодолел восемь тысяч километров автономно
19:41
Армия
Начались испытания нового крупнокалиберного пулемета для нужд ВСУ
19:40
Спорт
Боксер-тяжеловес Поветкин объявил об уходе из спорта
19:40
Видео
Анамнез недели: Евро-2020 и арест блогера Юрия Хованского
19:39
Общество
Жириновский призвал закрыть границы РФ до спада заболеваемости COVID-19 в мире
Все новости

25 рублей по городу: в Самаре запустили «Ласточку» до Жигулевского моря

Общество
25 рублей по городу: в Самаре запустили «Ласточку» до Жигулевского моря
vk.com  /  Аккаунт в ВК Куйбышевской железной дороги

Самара, 13 июня. Скоростные поезда «Ласточка» стали ходить между областным центром и станцией Жигулевское море в Тольятти на регулярной основе. Составы ходят по 6 раз в день зеркальными рейсами из обеих конечных точек. Время в пути — 1 час 25 минут, стоимость проезда — 199 рублей в одну сторону.

Абсолютно все промежуточные остановки у «Ласточки» — в черте города Самары. Это платформы Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Дальше поезда следуют до Жигулевского моря без остановок.

Стоимость проезда от Самары до Ягодной — 25 рублей. Платформа Ягодная находится в поселке Крутые Ключи — это обширный микрорайон новостроек. Доехать до него на городских автобусах стоит 29 рублей по карте и 32 рубля за наличный расчет. К тому же в часы пик дорога через все пробки может занять до двух часов. «Ласточка» преодолевает это расстояние за 30 минут.

Таким образом, новые электрички могут быть востребованы не только для связи двух крупнейших городов губернии, но и для поездок по территории областного центра.

В запуске первого рейса приняли участие первые лица губернии и Куйбышевской железной дороги.

«Сегодня праздник для двух с половиной миллионов жителей Самарской области. Это действительно первая «ласточка» — наш первый шаг к скоростному железнодорожному сообщению между Самарой и Тольятти», — сказал на церемонии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Власти региона, как уже сообщал ФАН, планируют осуществить этот проект с помощью федеральных инфраструктурных кредитов. Для скоростной железной дороги планируется построить новый Южный вокзал в Тольятти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / 25 рублей по городу: в Самаре запустили «Ласточку» до Жигулевского моря
самара тольятти ржд самарская область скоростной поезд
Комментировать
Эксклюзив
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Одиннадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 109618 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80834 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 61581 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 46895 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 44124 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru